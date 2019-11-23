خطف شو مسرح الـ"3D mapping" أنظار جمهور حفل الجامعة الأمريكية، الذي قدمه منذ قليل الـdj ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري، على أكبر مسرح مجهز قام بتصميمه وتنفيذه تامر فوزي، بمواصفات خاصة لهذه التقنية التي تقدم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

شهد شو مسرح الـ"3D mapping" العديد من المؤثرات البصرية اللايف التي تعطي إحساسا للجمهور بأنهم جزء من عرض داخل فيلم جرافيك ضخم، حيث تم تحويل أرض الحفل التي يقف عليها طلاب الجامعة الأمريكية إلى أكبر dance floor غير مسبق.

امتد شو مسرح الـ"3D mapping" لقرابة الـ15 دقيقة من الإبهار والإمتاع قبيل صعود تامر حسني على خشبة المسرح.

وأكد وليد الحريري، في بيان، أنه قام بدراسة صنع مثل هذا الحدث الترفيهي على مدى 3 أشهر على أيدي متخصصين في إنجلترا، واضطر أحيانا إلى جلب هؤلاء الخبراء لاستكمال تدريبه وتعليمه بالقاهرة على نفقته الخاصة.