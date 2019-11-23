تحدث الموسيقار هاني شنودة عن كواليس اكتشافه المطرب عمرو دياب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان فهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وقال شنودة، إنه قابل دياب لأول مرة في غرفته بالفندق أثناء تقديمه حفل غنائي، وطلب منه دياب أن يسمعه، وعقب شنودة على غناء دياب قائلا "لديه مشكلتين هما اللكنة البورسعيدية وإقامته ببورسعيد"، إلا أنه وجد دياب داخل أتوبيس الفرقة عند عودته إلى القاهرة.

وكشف شنودة سبب دعمه لدياب، قائلا إنه شاهد في عين عمرو دياب الإصرار الكبير على النجاح والتفوق، "عنيه فيها لمعة الإصرار، لافتًا إلى أنه توسط له للدراسة في معهد الموسيقى العربية.

وفجر مفاجأة عن "الهضبة"، قائلًا إن اسمه الحقيقي ليس عمرو: "هو مسموش عمرو ومقدرش أقول اسمه الحقيقي، هو يقول اسمه الحقيقي لكن آخر اسمه دياب".

وأشار إلى أن الهضبة تعرض للاضطهاد من أحد الصحفيين بسبب وزنه، لذلك لجأ لممارسة الرياضة من أجل فقدان وزنه.