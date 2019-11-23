أصيب مواطنين فلسطينيين باختناق نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل، مساء أمس الجمعة، تحديدا في مناطق السهلة وحاجز أبو الريش وحارة الجعبري والمنطقة الجنوبية من المدينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

جاءت تلك الإصابات، إثر هجوم مئات المستوطنين على منازل مواطنين فلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت مصادر طبية لـ"وفا"، إن "مواطنين أصيبوا برضوض وباختناق وصلوا مستشفى الخليل الحكومي، في حارة الجعبري وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل".

وذكرت أن شخصين من سكان البلدة قد أصيبا برضوض واختناق نتيجة اعتداء مستوطنين على منازل المواطنين في منطقة حاجز أبو الريش الإسرائيلي، نقلا على إثرها مستشفى الخليل الحكومي للعلاج.