كشف رئيس كولومبيا إيفان دوكي، عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، أن من بين الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس دوكي، نشر المزيد من أفراد الشرطة والجيش في الأماكن التي تشهد الإضراب العام منذ يوم الخميس الماضي احتجاجا على سياسات الحكومة الكولومبية خلال الفترة الماضية، فضلا عن فرض حظر للتجول في العاصمة بوجوتا وعدد من المدن الأخرى في البلاد.

وشارك أكثر من 250 ألف شخص في مسيرات يوم الخميس الماضي للتعبير عن الاستياء المتصاعد من حكومة الرئيس إيفان دوكي، بما في ذلك الغضب بعد شائعات عن إصلاحات اقتصادية رغم نفي الرئيس لها، والغضب مما يقول المحتجون إنه تقاعس الحكومة عن التصدي للفساد ومقتل نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وتزامنت الاحتجاجات مع مظاهرات في بلدان أخرى بأمريكا اللاتينية، بما في ذلك مظاهرات ضد إجراءات التقشف في تشيلي واحتجاجات على مزاعم بالتلاعب بالانتخابات في بوليفيا أدت إلى تنحي الرئيس إيفو موراليس.