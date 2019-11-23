تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم السبت، الدورة التدريبية المتقدمة والتي تعقد تحت عنوان "الدليل التدريبي لبناء قدرات مقدمي الرعاية على إدارة الحالات والدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف"، لباء قدرات مقدمي الرعاية على ادارة الحالة للسيدات المعنفات داخل دور استضافة المرأة المعنفة.

وصرحت منال حنفي مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن الدليل التدريبي محور الدورة يستهدف بناء قدرات مقدمي الخدمات على إدارة الحالة داخل مراكز استضافة وتوجيه المراة بالوزارة وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف أو المعرضات له، وتزويدهن بالمعلومات والتوجيهات لاستجابة الاحتياجات السيدات والفتيات، وإحالتهن للخدمات الأساسية التي يحتجن إليها، وذلك انطلاقا من أهمية الدور الذي يقوم به مدير الحالة كنقطة اللقاء واللجوء الأولى للناجية من العنف، في الكثير من الأوقات.

وأضافت أن الدورة التدريبية التي من المقرر أن تستمر على مدى 3 ايام خلال الفترة من 23 الى 25 من نوفمبر الجارى يشارك بها 21 متخصص من العاملين في إدارة المراة ومراكز استضافة وتوجيه المرأة مبينة أن الورشة ستتضمن عدة جلسات عمل وورش عمل.

ولفتت إلى أن "مراكز استضافة وتوجيه المرأة" تعد من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة نتيجة التعرض للعنف وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني

واستكملت: يتبع الوزارة 8 مراكز في محافظات :القاهرة الجيزة القليوبية الدقهلية الإسكندرية المنيا بني سويف الفيوم" جميعها تقدم خدمات للسيدات المعنفات سواء بالإقامة أو التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية أو الحصول علي خدمات تمكين اقتصادي أو توعية أو مساعدات مادية أو معنويه أو عقد جلسات صلح مع أهل السيدة المعنفة سواء كان زوج أو أب، كما السيدة المعنفة على استخراج الأوراق الثبوتية، وبنهاية عام 2018 قدمت تلك المراكز المساعدة لاكثر من 2488 سيدة.