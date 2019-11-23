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رفع كثافة قاعات رياض الأطفال لـ50 طفلا بكفر الشيخ

رفع كثافة قاعات رياض الأطفال لـ50 طفلا بكفر الشيخ

"لماذا ‏يلحد الشباب؟".. لقاء حواري ينظمه مجمع البحوث الإسلامية غدا

"لماذا ‏يلحد الشباب؟".. لقاء حواري ينظمه مجمع البحوث الإسلامية غدا

تعاون بين جامعة عين شمس و"الدلتا" بمجال التعليم الطبي

تعاون بين جامعة عين شمس و"الدلتا" بمجال التعليم الطبي

مهلة 72ساعة لإزالة أكشاك ومحلات مجاورة لمدرسة فى الحامول 

مهلة 72ساعة لإزالة أكشاك ومحلات مجاورة لمدرسة فى الحامول 

لحل مشكلة الكثافة.. التعليم تطلق الفصول الذكية بداية من العام المقبل

لحل مشكلة الكثافة.. التعليم تطلق الفصول الذكية بداية من العام المقبل

"الطيران" تستقبل حملة الكشف عن سرطان الثدي ضمن مبادرة "صحة المرأة"

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أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على القرض الاجتماعي من بنك ناصر

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