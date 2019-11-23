يُصدر الكاتب القاص أحمد الخميسي مجموعته القصصية الجديدة بعنوان "أشواق شاقة" الفترة المقبل، ويجرى حاليًا المفاضلة بين دور النشر الأنسب لنشر المجموعة القصصية، لتتمكن من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته المقبلة.

وأضاف "الخميسي"، لـ"الوطن"، أن المجموعة تضم 16 قصة تتراوح ما بين القصة قصيرة جدا، والقصة بحجمها المألوف، ثم القصة الطويلة والطويلة جدا، موضحا أنَّ القضايا التي تتناولها المجموعة تتنوع ما بين القضية الاجتماعية وموضوعات الحب والاغتراب.

يُشار إلى أن "أشواق شاقة" هي المجموعة السادسة في رحلة الخميسي مع القصة القصيرة بعد مجموعة " قطعة ليل" الصادرة عن ميريت في 2004، ومجموعة" كناري" كتاب اليوم بالأخبار عام 2010 والتي فازت بجائزة ساويرس كأفضل مجموعة بين كبار الأدباء، ثم "رأس الديك الأحمر" الصادرة عن الكتب خان 2012، ومجموعة "أنا وأنت" دار كيان في 2017 وفازت هي الأخرى بجائزة ساويرس كأفضل مجموعة فرع كبار الأدباء، كما أصدر الخميسي مجموعة مختارة من قصصه بعنوان "ليل بلا قمر" 2017 عن هيئة الكتاب، ومجموعة "ورد الجليد" التي صدرت في 2018.