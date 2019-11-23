يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ديبورتيفو ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وليجانيس

تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في تمام الثانية مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

تقام مباراة برشلونة وليجانيس على الملعب البلدي دي بوتاركي، معقل نادي ديبورتيفو ليجانيس، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق خليل البلوشي.

فالفيردي يتسلح بتواجد ميسي

يتسلح إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة بقوته الهجومية الضاربة في مواجهة ليجانيس، ويأتي على رأسها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ويتمثل المثلث الهجومي الآخر بتواجد كلاً من أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي، ولويس سواريز في قائمة البلوجرانا لمباراة اليوم.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني

يدخل نادي برشلونة المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل ليجانيس ترتيب الليجا، برصيد 6 نقاط فقط.