استعرض المخرج والكاتب الحاصل على جائزة أوسكار ستيفن جاجن، التحديات التي واجهته في بداية حياته، وذلك خلال ثاني أيام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، في إطار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ41، أثناء حلقة نقاشية بعنوان "كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟".

وخلال الحوار الذي أداره المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، قال ستيفن، إنَّه منذ صغره وهو في عمر 7 سنوات، كان يريد أن يصبح كاتبا ومؤلفا، وكان رد فعل والدته تجاه ذلك سيئا للغاية.

وآشار إلى أنَّه تعرض للفشل كثيرا في حياته، متابعا: "لم يكن لدي عمل حقيقي، وفشلت في 20 وظيفة".

يشار إلى أن ستيفين جاجان، حاصل على الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "زحام"، الذي فاز أيضا بجائزتي جولدن جلوب كأفضل سيناريو وأفضل ممثل في دور مساعد، بالإضافة إلى جائزة "بافتا" لأفضل سيناريو مقتبس.

ترشح جاجان لجائزة الأوسكار عام 2006 لأفضل سيناريو عن فيلم "سيريانا" الذي قام بإخراجه، وفاز النجم جورج كلوني بجائزة بجائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم نفسه.