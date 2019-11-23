عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أسفه لفشل الحكومة المصرية في إقناع المستثمرين بالعمل في مصر، قائلًا: "بقالنا سنين شغالين ومنجحناش إننا نقنع الشركات العالمية إنها تستثمر معانا في صناعة زي صناعة السيارات، أو حتى المكونات اللي ممكن نشتغل فيها، رغم إننا قولنا هنوفر كل شيء".

الرئيس: بقالنا سنين شغالين.. ومنجحناش إننا نقنع الشركات العالمية إنها تستثمر معانا

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة المستديرة، ضمن فاعليات اليوم الثاني من منتدى أفريقيا 2019، "أفريقيا فيها مجالات أخرى غير الطاقة للاستثمار زي التعدين، وممكن يتعمل قمية مضافة للدول دي بدل ما تتاخد المواد الخام.. بس يا ترى الصناعات دي واللي موجودة في دول صناعية كتيرة؛ مستعدة تعطي جزء من نصيبها للدول الأفريقية علشان تتقدم لقدام؟".

السيسي: جذب الاستثمار تحدي كبير.. ولازم طرحنا لمشاريعنا تبقى أكثر جذبا

وتابع السيسي: "جذب الاستثمار تحدي كبير، ولازم طرحنا لمشاريعنا يبقى أكثر جذبًا، وأكثر فائدة من الواقع الموجود في الدول اللي فيها صناعات".

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.