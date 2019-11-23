أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الطريق المؤدي إلى السوق المركزية في مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، بحجة السماح للمستوطنين، بزيارة موقع أثري في الشارع.

وقال شهود عيان: إن العشرات من جنود الاحتلال، داهموا الشارع بطريقة عنيفة، وهم مدججون بالسلاح، ما تسبب بإغلاق المحلات التجارية في المنطقة، منوهين بأن عشرات المستوطنين، يتوجهون في هذه الأثناء نحو القبر المذكور وهم يرقصون ويغنون ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إرغام قوات الاحتلال المارين بإخلاء الشارع، لتسهيل وصول المستوطنين إلى الموقع المذكور.

ومن ناحية أخرى، هاجمت مجموعة من المستوطنين، منازل المواطنين في شارع الشهداء، وحي تل أرميدة وسط الخليل.

وفي سياق متصل، ألقت مجموعة من المستوطنين الحجارة باتجاه المحال التجارية في منطقة باب البلدية القديمة، المدخل الشمالي للبلدة القديمة في مدينة الخليل، ما اضطر أصحاب المحلات إلى إغلاق أبوابها.

وكان مئات المستوطنين، اقتحموا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بعد منع سلطات الاحتلال المسلمين والزوار من الوصول إلى الحرم.

وشهدت الليلة الماضية، موجة مسعورة من اعتداءات المستوطنين على السكان في محيط الحرم الإبراهيمي، ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بينهم أطفال، بجروح ورضوض وكدمات وحالات اختناق، بسبب رشهم بغاز الفلفل.

وتأتي هذه الاقتحامات والإغلاقات، بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمونه "عيد سبت سارة".