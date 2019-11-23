انتهاء فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة

انتهت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، والذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي لدورته الحالية، الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة تحت عنوان "استثمر في إفريقيا".

وشارك فى المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.