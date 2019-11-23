قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الشركة الألمانية "سيمنز"، إحدى الشركاء الرئيسيين مع الوزارة منذ عام 2015 وحتى الآن: "المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ كان نتيجته التعاون مع الشركة لإنشاء 3 محطات كهربائية عملاقة بإجمالي 14.400 ميجا وات، وبالتعاون مع شركاء محليين".

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه جرى الانتهاء من إلحاق 14.400 ألف ميجا وات من الكهرباء في عامين ونصف، وهو إنجاز كبير، موضحًا أن تلك المحطات، أنشئت بأعلى كفاءة ممكنة.

وأكد، أن الشركة حصلت على تشغيل وصيانة 3 محطات جدد، فضلا عن تدريب 600 فني ومهندس، وهم العاملون على تشغيل تلك المحطات، بخلاف وجود مشروعات للطاقة المتجددة، وبالتعاون مع ذات الشركة، مشيرًا إلى إنشاء الورشة الخاصة بصيانة توربينات الرياح، والذي سيؤهل مصر لتكون مركزًا أفريقيا لصيانة تلك التوربينات: "فيه تعاون كبير بين مصر والخبرات الألمانية".