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الاتحاد الآسيوي للكبد يمنح المصري جمال شيحة جائزة "المعلم العظيم"

الاتحاد الآسيوي للكبد يمنح المصري جمال شيحة جائزة "المعلم العظيم"

القابضة للنقل البحري: نفذنا 56% من نقل الحاويات لإفريقيا بمباردة "جسور"

القابضة للنقل البحري: نفذنا 56% من نقل الحاويات لإفريقيا بمباردة "جسور"

الإمارات على بعد أشهر من قانون لتنظيم النشاطات الفضائية

الإمارات على بعد أشهر من قانون لتنظيم النشاطات الفضائية

"عاشور" يلتقي الكيانات الشبابية للمحامين بالقاهرة الكبرى

"عاشور" يلتقي الكيانات الشبابية للمحامين بالقاهرة الكبرى

محافظ القليوبية يداهم شون البناء في طوخ لمنع المباني المخالفة

محافظ القليوبية يداهم شون البناء في طوخ لمنع المباني المخالفة

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