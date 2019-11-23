نفذ عامل جريمة قتل بشعة فى منطقة الهرم، حيث أقدم على قتل زوجته وتقطيع جسدها بالسيف، لشكه فى سلوكها، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وجار البحث عن المتهم بمعرفة قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.