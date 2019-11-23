قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، هو أحد أكبر المشروعات الاستثمارية على مستوى العالم في منطقة واحدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، مضيفا: "حصل على جائزة أكثر المشروعات تميزا من البنك الدولي".

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروع يقوم بتوليد 1465 ميجاوات عن طريق استثمار القطاع الخاص، وبه 32 شركة تتخطى استثماراتها الـ2 مليار دولار، موضحا أن الدولة قامت بإنشاء مدرسة فنية للطاقة الشمسية لتعليم الطلاب في ذات المنطقة: "المنطقة كلها بتشهد طفرة كبيرة جدا وهي أكثر المناطق سطوعا".

وأكد أن مصر قد نجحت في إحداث تطوير كبير في مجالات الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح: "الحمد لله قطعنا شوطا مهما جدا"، مشيرا إلى أنه ومع نهاية العام المقبل ستكون الوزارة قد وصلت لإنتاج 6600 ميجاوات.