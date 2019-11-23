أصدرت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، 4 أحكام قضائية، ضد منى السيد البدوي، ابنة رجل الأعمال الشهير والقيادي الوفدي السيد البدوي، لتحريرها شيكات بدون رصيد، للفنان هاني رمزي، تتعلق ببرنامج "رامي هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.

كان محامي الفنان هاني رمزي، أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، حرر محاضر شرطة، ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام، ضد منى السيد البدوي، بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".

وتحمل الدعوى المرفوعة ضد منى السيد البدوي، أرقام 5311 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5309 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5308 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5310 لسنة 2019 جنح قسم أكتوبر.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام، لصالح موكله الفنان هاني رمزي.