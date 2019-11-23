خفيفة مع انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد عودة الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية غدا الأحد، مصاحبا لشبورة مائية صباحا.

وعن ارتفاع درجات الحرارة، قال شاهين لـ "الوطن"، إنه من المتوقع أن يشهد طقس بعد غد الإثنين، ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة نهارا، ليعود في الانخفاض مرة أخرى مع بداية الليل، ويشهد طقس الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة، لتعود إلى المعدلات الطبيعية.

وتابع مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية، بينما تشهد القاهرة الكبرى وكافة الأنحاء الأخرى استقرارا في الأحوال الجوية دون سقوط أمطار.

وأضاف "شاهين" أن السحب متوسطة منخفضة، وتزيد حدة الشبورة المائية صباحا، كما يميل الطقس ليلا إلى البرودة النسبية.