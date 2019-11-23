علق الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، على حفل عمرو دياب بمهرجان القاهره السينمائي الـ41، قائلًا: "عارفين التورتة أما تبقى كبيرة وكذا دور وبيبقي فيها فراولاية في أخر دور لوحدها كدة منورة التورتاية.. أهي دي بقى حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدًا ياعمرو.. طول عمرك متألق".

وأحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل "الهضبة"، أبرزهم يسرا ودرة وأيتن عامر ونجلاء بدر، وغيرهم من النجوم، الذين حرصوا على الاستمتاع بأغاني الهضبة القديمة والجديدة.

يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.