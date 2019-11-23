تنظم إحدى المكتبات الكبرى بالدقي مهرجان للكتاب المخفض لمدة 5 أيام، بداية من 5 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، ليبدأ المهرجان في تمام الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة الـ10 مساء.

يضم المهرجان أكثر من 100 ألف كتاب بسعر مخفض، ويتكون من 6 أركان مختلفة وهي "ركن إصدارات دور النشر، وركن اللغة الإنجليزية، وركن الكتب المستعملة، وركن كتب الاطفال، وألعاب تنمية المهارات، وركن المشغولات اليدوية والمستلزمات، وركن الخط العربي".

وتشارك العديد من دور النشر في معرض كتاب الدقي للأطفال منها: "نهضة مصر، وديزني، وDK، وسفير، وبداية، والبشير، والنيل، والبلسم، والفاروق، ودار السعيد، ودار الأمل"، بخصومات على الكثير من الكتب، والتي تصل إلى 90%، بحد أدنى للكتب 5 جنيها.

أشهر الكتب الموجودة بالمعرض

يتوفر العديد من الكتب للكُتّاب المشهورين في المهرجان مثل نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، ويوسف السباعي، ويوسف إدريس، وأنيس منصور، في المجالات المختلفة مثل العلم والأدب والدين، واللغات، والاقتصاد، والسياسة، والروايات، وغيرها من المجالات المختلفة.