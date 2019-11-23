تحدث إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مشكلة الإيجار القديم، واصفها أنها مشكلة تاريخية في مصر، ومر عليها أكثر من 60 عامًا، كما أن المالك والمستأجر في العقود الماضية كانوا "أسرة واحدة"، مضيفًا: "مكنش حد يقدر يفرق بين المالك والمستأجر".

وأضاف "نصر الدين"، أن الوضع الآن تغير كثيرًا كما أن الأفكار الاقتصادية تغيرت هي الأخرى، ولكن ما لم يتغير هي العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، ويجب على الجميع العمل على حصول كل مالك أو مستأجر على حقوقه ولا يصح أن نملي من طرف على طرف آخر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن المجتمع المصري مُتدرج في ظروفه الاقتصادية، ولابد أن يجرى مرعاة غير القادر في تعديلات قانون الإيجار القديم، ويجب وضع تعريف محدد من هم غير القادرين، مضيفًا: "تعديلات القانون الجديد ليست في إزاي أدي للمالك فلوس زيادة قد ما هو محاولة لأن يصبح الغير قادر يستطيع تحمل أعباء التحول للعلاقة الطبيعية بين المالك والمستأجر".

وتابع: "يجب تحديد غير القادرين بشكل قطعي عشان هو دة اللي يستحق الدعم، ويجب مراعاته وإعانته، مفيش حاجة اسمها الساكن الغير قادر نرميه في الشارع، دة أول بند في التعديلات هو إنشاء صندوق التكافل الإسكاني لغير القادر، بس ميكونش واحد قاعد في التجمع وكان واخد شقة في الزمالك إيجار قديم بـ 10 جنيه في الشهر ويقول على نفسه غير قادر، هنا بقى يجب أن يكون يستعيد المالك حقه في التصرف في هذه الشقة".