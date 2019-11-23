قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن مؤتمر "استثمر في أفريقيا"، يهدف لدعم التنمية في مختلف المجالات بالقارة السمراء، ولدعم عملية التنمية المستدامه في إطار خطة الاتحاد الأفريقي 2063: "مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحركا في إطار تلك الرؤية، لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا والتركيز على البنية التحتية".

وأضاف "حليمة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ماجري في مصر من إصلاح مرتبط بخطة النهوض في قارة أفريقيا، لدفع عملية التنمية في 17 قطاع مختلف من القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإنجازات تصب في تنشيط منطقة التجارة الحرة القارية، التي تم إنفاذها في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، متواكبا مع القطاعات الأخرى، مثل التعليم والصحة.

وأكد أن الجهد الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذلك الأطار خلال العام الجاري، قد مثل نقلة نوعية، وقفزة كبرى، نحو دفع عملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في القارة السمراء، تمثل حوالي 11.3% من إجمالي الاستثمارات، التي تتجه إلى دول العالم.