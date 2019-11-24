"بيبو القيمة والقامة رئيس مجلس قلوب الأهلاوية"، جملة مطبوعة على لوح حديدي منحوت به شعار الأهلي، وصورة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي، والقميص رقم 10 الذي كان يرتديه، هدية عيد ميلاد، لم يرفضها رئيس الأهلي من الحداد أحمد الرجبي، بل واستقبله مع باقي أعضاء مجلس إدارة الأهلي، في فرع النادي بالجزيرة، واستلم منه الهدية.

"الرجبي"، سبق له في شهر مارس الماضي نحت شعار الأهلي على بوابة حديدية كبيرة، انتشرت صورتها بشكل كبير، حتى وصلت إلى مجلس الإدارة، الذي وجه له الدعوة لحضور إحدى مباريات الفريق في كرة السلة بالنادي، إلا أنه لم يحظ بمقابلة الكابتن محمود الخطيب، حسب حديثه لـ"الوطن".

قبيل عيد ميلاد بيبو، الشهر الماضي، أرسل له، عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة، تصميم اختاره لينحته له على الحديد كهدية لعيد ميلاده "التصميم عجبه جدا وكلمني وشكرني عليه، ووعدني يقابلني أول ما يرجع من رحلة علاجه في فرنسا"، وأكد له الخطيب عودته يوم 22 نوفمبر.

خلال الفترة التي قضاها الخطيب في فرنسا للعلاج، نفذ المشجع العاشق للأهلي التصميم، وأخرجه بشكله النهائي، صورة الخطيب وقميصه وشعار الأهلي، وما إن عاد الخطيب، حتى تلقى اتصالًا هاتفيًا جديدًا يدعوه لزيارة الأهلي، وبالفعل زاره منذ ساعات قليلة.

"مقابلة مكنتش أحلم بيها"، كلماتٌ وصف بها الحداد العاشق للقلعة الحمراء، ما حدث معه داخل جدران الأهلي، حيث استقبله الكابتن محمود الخطيب، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، والتقطوا معه الصور التذكارية، ووجههوا له العديد من عبارات الشكر والمدح.

الأسبوع المقبل، سيشهد زيارة أخرى للرجبي لمقر النادي الأهلي، "ظبطت مع العميد محمد مرجان مدير النادي، إني هروح الأسبوع الجاي، أسلم الدرع الكبير اللي عملته من فترة طويلة، وهيبقى التسليم بشكل كويس بإذن الله".