طمأن معاذ عمارنة، المصور الفلسطيني، الذي استهدف الاحتلال الإسرائيلي عينه، المتابعين على حالته الصحية، حيث ذكر أنه أجرى ثلاث عمليات منذ الإصابة حتى الآن، آخرهم كانت قبل يومين من الآن، وجرى استئصال فيها عينه اليسرى، متابعا: "أنا الحمد لله وبفضله فقدت عيني اليسرى".

وأضاف "عمارنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن الرصاصة ما زالت موجودة في رأسه حتى الآن، وأن الأطباء أبلغوه بأن استقرارها في رأسه تشكل خطورة على حياته، ولكن إزالتها حاليا قد يُسبب له نزيفا حادا، وبالتالي فإن تركها في رأسه أخف من إزالتها.

وتابع: "بخضع من الحين للآخر لإشعاعات عديدة من أجل تحديد مسار العمليات التي سأجريها الأسابيع المقبلة".

وتعرض "العمارنة" لإصابة خطرة في عينه أثناء تغطيته للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي، ما أثار حملة من التفاعل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.