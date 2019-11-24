قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها خلال مؤتمر "استثمر في أفريقيا" شيء غالي عليها: "أنا ممتنة وشاكرة له فرصة إني أخدم بلدي، ووثق فيا وإداني هذا الشرف لمدة 6 سنوات".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار TEN، على فضائية "TEN"، أن منصبها الجديد كوكيلة لسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة ومدير تنفيذي لمكتب المنظمة الخاص بالمخدرات والجريمة بفيينا يعمل على أربع محاور وهي مواجهة الإرهاب والجريمة والفساد والمخدرات، موضحة أن تلك المحاور الأربع قد عملت عليهم مصر وحققت إنجازات عديده بهم.

وأكدت أن منظومة الأمم المتحدة تتفاعل مع بعضها البعض وتتواصل مع الحكومات لتحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية المستدامة الـ17؛ وهو دور كل العاملين مع السكرتير العام بالمنظمة، مشيرة إلى أن الكلمة التي ختم بها الرئيس تهنئته بالمؤتمر يجب تكرارها لسيدات مصر ورجالها: "بالعمل والعمل والعمل والإخلاص والشرف والأمانة نحن قادمون وهو السبيل الوحيد للكرامة والنجاح".