"الأنبوبة وقعت على راسه".. طفل بين الحياة والموت بعد جراحة الـ5 ساعات

"سهوا أو عمدا" إلا أنها واقعة مؤلمة، نفذتها سيدة في العقد الرابع من عمرها، حين ألقت اسطوانة غاز " أنبوبة" من الدور الثالث من منزلها الكائن في قرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتسقط على رأس طفل بالقرية يبلغ من العمر 13 سنة.

حاول أهالي القرية إنقاذ الطفل بنقله فورا إلى المستشفى العسكري بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أنه مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح اللحظات الأولى لواقعة سقوط أنبوبة على رأس الطفل بقرية شبرا خلفون حيث سقط على الأض مباشرة، وقام الأهالي بالتجمع حوله ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القبض علي ربة المنزل اللتي ألقت الأنبوبة من أعلى المنزل

تحركت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد شمس رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، حيث تم معرفة ملابسات القضية ومعرفة ربة المنزل التي تسببت في الواقعة، والتي تدعى "ح.ا.ع" 42 سنة.

وأقرت ربة المنزل خلال التحقيقات بالواقعة ولكن عن طريق الخطأ، موضحة أنها ألقت الأنبوبة من الدور الثالث بالمنزل توفيرا للمجهود، مؤكدة أنها لم ترى الطفل الضحية وهو يمر.

وأوضحت مصادر طبية في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن الطفل أجرى جراحة دقيقة بالمستشفى العسكري بالمنوفية، واستمر داخل غرفة العمليات لأكثر من 5 ساعات متواصلة لمحاولة إنقاذة من الموت، فيما أصيب بكسر في الجمجمة.

مشاكل سابقة بين العائلتين

وأكد أحد أهالي القرية، أن العائلتين، عائلة السيدة وعائلة الطفل، كانت بينهما مشاكل سابقة استدعت عمل جلسات صلح بحضور كبار أهالي القرية للحكم فيها على المخطئ من الطرفين، مؤكدا أن العلاقات شبه مقطوعة بين الطرفين منذ تلك الواقعة.

من جانبها، أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس ربة المنزل المتهمة بإلقاء اسطوانة غاز "أنبوبة"، من الطابق الثالث بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن طريق الخطأ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بإصابة طفل يدعى "عمرو محمود فتحي، 13 سنة"، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب إصابته سقوط أسطوانة غاز عليه من أعلى منزل بأحد شوارع قرية شبرا خلفون.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة شبين الكوم، قررت حبس ربة المنزل أربعة أيام على التحقيقات.