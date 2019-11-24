عمرو أديب عن إنجاز "الأوليمبي": أسطورة استاد القاهرة تعود من جديد

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته الغامرة، بتتويج المنتخب الأوليمبي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أن مصر استطاعت أن تنظم بطولتين كبيرتين في غضون أشهر قليلة، وهما كأسي الأمم الأفريقية للكبار، وتحت 23 عامًا.

وأضاف أن الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، قدما الشكر لمصر على التنظيم الرائع للبطولة، متابعًا: "ما حدث خلال الأيام الخمسة عشرة الماضية، يثبت أن مصر تستطيع تنظيميا ورياضيا وحماسيا وجماهيريا وتعود أسطورة استاد القاهرة والتنظيم المصري مرة أخرى".