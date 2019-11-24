قال الدكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية، إن الحكومة الإيرانية قامت بحجب وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 5 أيام، فغابت التغطية الإعلامية مما أدى إلى تضارب في أعداد الضحايا والمعتقلين، لافتًا إلى أن الاحتجاجات هذه المرة نوعية وشارك فيها كافة أطياف المجتمع.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة له مع قناة "الغد الأخبارية"، أن اندلاع المظاهرات في أكثر من مدينة بإيران أجبر الحكومة على الدفع بمزيد من القوات إلى مناطق الاحتجاجات، موضحًا أنه من المتوقع أن تنتقل الموجة التالية من الاحتجاجات إلى المدن الكبرى نتيجة ضعف الأمن وتشتيت القوات في مناطق الاحتجاجات المجاورة.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن أمريكا لا تزال تراهن على إضعاف النظام الإيراني وجرّه إلى طاولة المفاوضات وليس إسقاطه، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي للمتظاهرين في إيران بهدف خلق قيادة موحدة.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية وناشطون أشاروا إلى أن عدد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في 18 مدينة بلغ 4 آلاف و800 شخص، يأتي هذا بعد اعتراف السلطات الإيرانية، في وقت سابق باعتقال نحو ألف من المتظاهرين.