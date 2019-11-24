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بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

طارق عامر يُسلم رئيس المصرف المتحد ونائبه شهادة القيادة المصرفية

طارق عامر يُسلم رئيس المصرف المتحد ونائبه شهادة القيادة المصرفية

"CIB" أول بنك في مصر ينضم إلى مبادرة "SWIFT GPI"

"CIB" أول بنك في مصر ينضم إلى مبادرة "SWIFT GPI"

لميس نجم: 9.1 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك المحلية في "المسئولية المجتمعية" منذ 2014 حتى الآن

لميس نجم: 9.1 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك المحلية في "المسئولية المجتمعية" منذ 2014 حتى الآن

تطوير قنوات الري والزراعة في الوادي الجديد بتكلفة 60 مليون جنيه

تطوير قنوات الري والزراعة في الوادي الجديد بتكلفة 60 مليون جنيه

بروتوكول بين "البنك الأهلي" و"مصر الخير" لاستكمال تطوير 17 قرية بالمحافظات

بروتوكول بين "البنك الأهلي" و"مصر الخير" لاستكمال تطوير 17 قرية بالمحافظات

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