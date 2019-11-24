نجح قطاع البترول في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تمثل إضافة قوية لصناعة التكرير المصرية واستطاع تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات الذى شهد طفرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى نجاحه في استدامة توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى دعم الاقتصاد القومى ومحرك أساسى لتحقيق خطط الدولة التنموية.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حول أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة (يوليو/ سبتمبر) من عام 2019/2020 في أنشطة التكرير والبنية التحتية ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي، حيث أوضح التقرير ما يلي:

تم بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير والذى يهدف إلى تحويل المازوت الى مقطرات وسطى عالية الجودة وانتاج حوالي 2.3 مليون طن سولار سنوياً ، و522 ألف طن ريفورمات سنوياً، 79 ألف طن بوتاجاز سنوياً، 599 ألف طن سنوياً من وقود نفاثات،336 ألف طن سنوياً من النافثا الخفيفة، 96 ألف طن سنوياً من الكبريت، و453 ألف طن سنوياً من الفحم.

وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليون دولار.

مشروعات فى مجال النقل والتوزيع والبنية الأساسية

تم تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة بالإضافة إلى محطتين تم تقنين أوضاعها بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة.

تم فتح 3 مراكز توزيع بوتاجاز جديدة لأسطوانات البوتاجاز خلال هذه الفترة بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة ، ليبلغ إجمالى عدد مراكز توزيع البوتاجاز بجميع أنحاء الجمهورية 3052 مركزاً.

تم في يوليو 2019 الإنتهاء من خط المازوت جنوب حلوان / بياض العرب بطول 18 كم وقطر 16 بوصة بتكلفة حوالى65 مليون جنيه .

تم في أغسطس 2019 الإنتهاء من خط منتجات المحلة / شاوة بطول 35 كم وقطر10 بوصة بتكلفة حوالي 107 مليون جنيه .

تم في يوليو 2019 الانتهاء من تشغيل 4 صهاريج جديدة (سولار، بنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول بسعة إجمالية 45 ألف متر مكعب وبتكلفة حوالي 70 مليون جنيه.

تم في يوليو 2019 الانتهاء من إنشاء خط التينة ـ العاصمة الادارية الجديدة (المرحلة الأولى والثانية) بقطر 42 بوصة وطول 165 كم بمرحلتيه الاولى والثانية وبتكلفة إجمالية حوالى 3.3 مليار جنيه.

مشروعات توصيل الغاز الطبيعي

تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 305.5 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل اجمالى الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالي 10.4 مليون وحدة سكنية.

تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجاري و3 مصانع.

تم تحويل 4613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال هذه الفترة ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة 288.4 ألف سيارة.

معدل نمو الاستهلاك المحلي

بلغ إجمالي كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغـازات خلال هذه الفترة حوالي 19.6 مليون طن بانخفاض نسبته 5.2% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك على النحو التالي:

• بلغ استهلاك المنتجات البترولية حوالي 7.5 مليون طن بنقص نسبته 5.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%، وارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4% بينما ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% وذلك لتحول شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات لاستخدام البنزين 95 بديلاً عن 92 نظرا لتقارب سعرهما، وانخفض استهلاك السولار بنسبة 3.5% ويرجع ذلك الى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالى 56% ، وانخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.

بلغ استهلاك الغازات أكثر من 12 مليون طن تمثل حوالى 62.3% من إجمالى الاستهلاك المحلى وبانخفاض نسبته 4.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك إلى نقص كمية استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنسبة 6%.

الميزان التجاري للصادرات، حيث بلغـت قيمـة صادرات قطاع البترول من الزيت الخام والغاز المسال والمنتجات البتروليـة والبتروكيماوية خلال هذه الفترة حوالي 2.42 مليار دولار مقابل حوالي 2.87 مليار دولار وعلى الرغم من زيادة كمية الصادرات بنسبة حوالي 2.1% فقد انخفضت قيمتها بنسبة 15.7% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.

الـواردات بلغت قيمة الواردات من الخام والمنتجات البتروليـة خلال هذه الفترة حوالي 2.7 مليار دولار بانخفاض نسبته حوالى 13% بالرغم من زيادة الكميات المستوردة بنسبة صغيرة بلغت 0.4% ويرجع ذلك إلي انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.