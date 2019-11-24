بدأ الناخبون في هونج كونج، والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، وذلك بعد 6 أشهر من الاضطرابات المناهضة للحكومة.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هونج كونج تخضع لإجراءات مشددة لتأمين الانتخابات التي يتنافس فيها عدد قياسي من المرشحين يبلغ نحو ألف مرشح، على عدد مقاعد يبلغ عددها 452 مقعدا.

التصويت المحلي يسمح بتقييم شعبية الحكومة المحلية الموالية لبكين

ويبلغ عدد سكان هونج كونج 7.5 ملايين نسمة، ويسمح هذا التصويت المحلي بتقييم شعبية الحكومة المحلية الموالية لبكين والتي لا تبدي مرونة تجاه المحتجين، ويختار الناخبون في هذا التصويت 452 ممثلا من 18 منطقة في هونج كونج وهو يعدّ أكثر تصويت ديمقراطي في المدينة، فيما تسجل 400 ألف ناخب جديد في لوائح الاقتراع، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة للمؤيدين للديمقراطية.

وتمر المستعمرة البريطانية السابقة بأزمة سياسية غير مسبوقة منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997، حيث تشهد التظاهرات شبه اليومية فيها أعمال عنف.وكانت الاحتجاجات، قد انطلقت في هونج كونج بسبب مساع لسن قانون كان سيسمح بإرسال مطلوبين للصين لمحاكمتهم، وسرعان ما تطورت إلى دعوات تطالب بديمقراطية كاملة.

وجرى سحب هذا النص، لكن المتظاهرين وسعوا نطاق مطالبهم، وطالبوا المتظاهرون، خصوصا بالاقتراع العام في كل الانتخابات المحلية، وبتحقيق مستقل بشأن استخدام الشرطة العنف ضد متظاهرين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".