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"الاستثمار القومي" بصدد منح تمويل جديد لهيئة النقل العام بـ1.5 مليار جنيه

"الاستثمار القومي" بصدد منح تمويل جديد لهيئة النقل العام بـ1.5 مليار جنيه

البنك الزراعي يستحوذ على 90% من إجمالي فروع البنوك في المحافظات

البنك الزراعي يستحوذ على 90% من إجمالي فروع البنوك في المحافظات

250 مليون جنيه مبيعات متوقعة لـ"راية شوب" خلال أسبوع الـ"Black Friday"

250 مليون جنيه مبيعات متوقعة لـ"راية شوب" خلال أسبوع الـ"Black Friday"

البنوك المصرية في طريقها للوصول إلى 20 مليون بطاقة "ميزة" في 2022

البنوك المصرية في طريقها للوصول إلى 20 مليون بطاقة "ميزة" في 2022

Black Friday.. السوق تترقب الجمعة الأخيرة من نوفمبر

Black Friday.. السوق تترقب الجمعة الأخيرة من نوفمبر

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حسام رزق: التعاونيات تستعيد دورها في قطاع الإسكان.. والهيئة تضع بصمتها في تنمية المدن الجديدة

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