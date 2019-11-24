كشفت السيدة ياسمين الحصري نجلة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، عن تفاصيل اكتشاف والدها لمصاحف محرفة.

ولفتت ياسمين، خلال حوارها مع لإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إلى إن الصهاينة كانت لهم بعض الألاعيب لتحريف القرآن الكريم، فقالت: "كان في أحد سفرياته في أواخر الخمسينات اكتشف إن في مصاحف مذهبة لكن الوهبة بتاعتها زهيدة جدًا، وبحكم إنه كان رئيس مراجعة المصحف وكان شيخ للمقارئ فكانت مهمته التحري، فاكتشف ألاعيبهم في تحريف الحروف، ووجد هذه التحريفات متعمدة".

واستكملت، "ومن هنا جت فكرت توثيق القرآن صوتًا، عشان ميبقاش فيه هذه الألاعيب والفكرة دي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فأذن إنه تتفتح إذاعة قرآن وكانت أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم، ووالدي كان أول واحد رتل القرآن وسجله بقراءة حفص المعتادة في مصر"، مشيرًة إلى إن الشيخ الحصري كان أول من قرأ القرآن في مكبرات الصوت بالحرمين الشريفين المكي والمدني.

وتحل اليوم، الذكرى الـ29 على وفاة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، أحد أشهر قُرّاء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، حيث إنه له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة.