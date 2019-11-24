لقي سجين مصرعه بمركز شرطة دمياط، وجرى نقله لمشرحة مستشفى دمياط التخصصي، إثر إصابته بوعكة صحية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأفاد مصدر أمني لـ"الوطن"، بأن المتوفى مسجون احتياطا على ذمة قضية مخدرات ويدعى "س. ف."، في العقد الثالث من عمره وكان يعاني من إصابته بتليف الكبد والكلى، وسبق نقل للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بمغص كلوي، وبعد تحسنه عاد لمحبسه ثم تعب فجأة وتوفى.

كان اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، تلقى بلاغا من مركز شرطة دمياط يفيد بوفاة سجين في محبسه بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى، لتلقى العلاج وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.