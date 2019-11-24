تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبرز اللقطات الأولى في واقعة ضبط شاب وسيدة قبل إلقاء جثة في ترعة المريوطية.

وانتقل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى ترعة المريوطية مكان ضبط شاب وسيدة في أثناء إلقاء جثة في الترعة، وبدأ فريق البحث الذي يترأسه اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، فحص البلاغ، ومناقشة المشتبه فيهم، وتحفظت القوات على الجثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأجرى العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، معاينة للمكان، وبدأت القوات في الاستماع لأقوال الشهود؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن المقرر مناقشة المتهمين حول الواقعة، وعن كيفية ارتكابها ودوافع الجريمة.