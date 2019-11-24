كشف البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية، اليوم الأحد 24 نوفمبر، على مسارح الدولة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى مواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

عرض إشاعات إشاعات

يعرض في مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة الساعة 7 مساءً، والحضور مجانًا.

"إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسؤولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها وزيرة الثقافة.

العرض من تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبوالسعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلي، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

"ظل الحكايات"

يعرض على مسرح الغد في البالون في الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و35 جنيهًا.

"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أنّ هروبه الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى، فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام وكذلك العالم الفانتازي وصولًا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

عرض "رحلة سعيدة"

يعرض اليوم الأحد فقط على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، الساعة 7:30 مساءً، والحضور مجاني.

"رحلة سعيدة" يدور داخل أتوبيس مسافر رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

العرض من تأليف محمد الصواف، وبطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.