أعلن فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عن تعرض مقر إقامته، اليوم، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن رئيس الفريق الحكومي في اللجنة اللواء محمد عيضة قوله، في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، إن ميليشيات الحوثي قصفت بالصواريخ الباليستية والطائرات مقر إقامة الفريق، مشيرا إلى أن الفريق كان بالمقر الحكومي جنوب محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل.

كانت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، اعترضت 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة "المخا" الساحلية.