قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن أولى توجيهات رئيس الجمهورية هي توفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال توفير مسكن مناسب في مشروعات بها خدمات متكاملة تعليمية وصحية ورياضية وثقافية.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة يوجد بها 109 مناطق عشوائية منها 60 منطقة ذات خطورة أولى، و49 منطقة "غير مخططة"، مبينا أنه جرى الانتهاء من إزالة 26 منطقة عشوائية غير آمنة ويجرى تطويرها، على أن يجرى الانتهاء من المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة في نهاية 2020.

وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع روضة السيدة يضم 816 وحدة سكنية و350 محلا تجاريا بتكلفة 330 مليون جنيه.

وانطلق حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعيا، صباح اليوم، وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة التضامن، لقاطني حي روضة السيدة "تل العقارب سابقا"، وذلك بمشاركة وحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7.5 فدان ويبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة، وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف.