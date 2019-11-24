أكدت مصادر أمنية أن المتهم بقتل زوجته بالهرم، والذي يعمل في محل دواجن، زوجته سلم نفسه لقوات الأمن.

كانت التحريات أوضحت، أن المتهم أغلق باب غرفة النوم على زوجته، واستمر فى قتلها قرابة نص ساعة، وعقب الانتهاء من الجريمة، "نط من الشباك"، وفر هاربا.

وأضافت التحريات، أن اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، شكل فرق بحث، تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، لضبط المتهم والبحث عنه فى الأماكن التى يتردد عليها، ولاتزال القوات تواصل البحث عنه.

وقالت مصادر أمنية، إنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم إلقاء القبض على الزوج المنسوب إليه جريمة قتل زوجته.

وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.