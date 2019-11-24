فقد شخصان وأصيب آخران على الأقل جراء مياه الفيضانات الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة، والتي تسببت أيضا في غمر مئات المنازل، وذلك في منطقة جبال "الألب البحرية" و"فار"، وهما إقليمين فرنسيين تابعين لمنطقة "بروفنس ألب كوت دازور".

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، اليوم، أن نحو 30 رجل إطفاء وصلوا إلى تلك المناطق، وقدموا المساعدات اللازمة، منها إنقاذ رجل يبلغ من العمر "78 عاما" من انهيار أرضي.

وكانت السلطات الفرنسية فرضت مؤخرا حالة من التأهب في 5 مناطق من البلاد؛ وذلك استعدادا لمواجهة التغيرات المناخية السيئة، فيما أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية، في وقت سابق، إلى أن شدة الأمطار قد تمنع الكهرباء عن بعض المناطق لمدة طويلة، إضافة إلى أزمات كثيرة قد تشهدها الشوارع في هذه المدن.

كما أعلنت حالة التأهب في مناطق عدة منها: "لوزر، أرديتشي، جارد، فار، هيرولت"، حيث نصحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية المواطنين بتوخي الحذر أثناء السير في هذه المناطق.

وفي سياق آخر، لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء انحراف حافلة عن الطريق في منطقة "أورينبورج" جنوب روسيا، وقال مكتب المدعي العام الإقليمي الروسي ـ حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أن الحافلة انحرفت إلى خط السير المعاكس واصطدمت بشاحنة أخرى، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل "6 سنوات"، مشيرا إلى أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، متوقعا ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.