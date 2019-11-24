أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه جارى توصيل خدمة التحول الرقمي لـ320 منشأة حكومية عن طريق خطوط "الفايبر" ليكون بداخل كل منشأة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت (vbn) يجرى ربطها بالمحافظة وذلك خلال أربعة أشهر للتيسير علي المواطنين وتوفير الجهد وتعب التنقل من القرى والوديان البعيدة والمدن أيضا وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة.

أعلن هذا المحافظ، اليوم الأحد، خلال ترأسه المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب ومديرين المديريات والإدارات.

وأوضح مدير مركز المعلومات بالمحافظة أن الخدمة سيجرى تنفيذها بـ 125 قرية علي مستوى المحافظة وهذه الخدمة يجرى تنفيذها بثمانية محافظات من بينهم جنوب سيناء و5 مناطق للتأمين الصحي، وقرر المحافظ تخصيص 450 ألف جنيه لإنشاء مئذنة لمسجد الزهراء.