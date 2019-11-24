صدقت محكمة جنايات الزقازيق مساء اليوم على حكم بإعدام مزارع بتهمة بقتل زوجته ضربا وحرقا بمركز صان الحجر وذلك بعد أن أحالت أوراقه إلى المفتي في جلسة سابقة خلال شهر أكتوبر 2019.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين "وليد مهدي ومحمد سامي" وسكرتارية خالد إسماعيل. وتعود أحداث الواقعة لعام 2018 حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة صان الحجر يفيد بنشوب حريق داخل منزل ووفاة " عائشة ش ح " 24 عاما .

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم انتداب المعمل الجنائي والطب الشرعي، وتبين تعرض المجني عليها للضرب والتعذيب قبل نشوب الحريق .

وقادت التحريات رجال المباحث إلى أن زوج المجني عليها "محمد و ع أ " 26 عاما، وراء ارتكاب الواقعة.وبمواجهته بأقوال الشهود بشأن خروجه من المنزل في وقت معاصر لنشوب الحريق وما أسفرت عنه التحريات بوجود خلافات بينه وبين زوجته، اعترف بارتكاب الواقعة معللا أنه تعدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما ثم قام بإحضار أسطوانة غاز وأشعل النيران في محاولة لإبعاد الشبهات عنه وأن الوفاة ناتجة عن الحريق.

تم إحالة المتهم إلى النيابة، التى أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق وأصدرت قرارها المتقدم.