غرفة السياحة: اختتام فعاليات الملتقى التدريبي الثاني بمشاركة 135 شركة

انتهت أمس السبت، فعاليات الملتقى التدريبي الثاني الذي عقدته غرفة شركات السياحة على مدار الأيام الثلاثة الماضية بأحد فنادق القاهرة بمشاركة أكثر من 135 شركة من مختلف المحافظات، حيث شهدت الدورة محاضرات مهمة ومناقشات ثرية تدعم عملية التطوير الشامل بقطاع السياحة.

وشهدت الدورة حضورا مكثفا من القطاع السياحي، كما شارك في جلساتها كلا من حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة، وناصر ترك عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.

وعبر رئيس الغرفة، عن سعادته لنجاح ثاني الدورات التدريبية خاصة بمشاركة عددا كبيرا من الشركات، بالإضافة إلى حرص أصحاب الشركات والمديرين على حضور جميع المحاضرات والجلسات، وهو ما يؤكد الوعي بأهمية الدورات التدريبة فى تطوير قطاع السياحة.

وأشار إلى أن هذا الملتقى جرى بالتنسيق التام بين الغرفة ووزارة السياحة، وذلك للنهوض بالقطاع وهو ما يؤكد أن القطاع سيشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، نتيجة نجاح برامج التدريب.

من جانبه أكد ناصر ترك، أن غرفة الشركات تعد أكبر الغرف السياحية وأهمها، مشيدا بدورها في تنظيم الدورات التدريبية وملتقيات تثقيفية هامة جدا لتبادل الخبرات.

وأكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة الشركات، أن نجاح الملتقى التدريبي الثاني يدفع المجلس إلى اتخاذ قرارا هاما بتنظيم 4 ملتقيات سنويا حتى تنجح الغرفة في تعليم وتثقيف وتنمية العاملين بالقطاع.

وأضاف أن الملتقيات مهمة وضرورية لتبادل الأفكار بين مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة ومعرفة المشاكل التي تواجههم والبحث في حل تلك المشاكل.