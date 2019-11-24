البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم، مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو والوفد المرافق له، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجال العسكري.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إن وزير الدفاع الياباني استمع - خلال اللقاء - إلى إيجاز عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها، ووحداتها العسكرية المختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ويشارك وزير الدفاع الياباني في فعاليات المنتدى الخامس عشر لـ "مؤتمر حوار المنامة 2019" للأمن الإقليمي.

وكانت العاصمة البحرينية "المنامة"، شهدت أمس الأول الجمعة، انطلاق فعاليات مؤتمر حوار المنامة الـ15، الذي يستمر على مدى 3 أيام، وسط حضور صناع القرار في السياسة والدفاع والأمن في المنطقة والعالم، إلى جانب خبراء ومهتمين، ووفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، فإن القمة تأتي بالتزامن مع العديد من التطورات الجديدة التي يشهدها الإقليم، وتستدعي من كبار الاستراتيجيين والمسؤولين في الشرق الأوسط والعالم دراستها والبحث فيها ووضع أنسب سبل التعاون لمواجهتها، خاصة أن مصادر التهديد باتت أكثر تنوعا وشمولا، وأخذت أشكالا أكثر حدة عن ذي قبل، ما يفرض مزيدا من العمل الجماعي والتنسيق للحد من آثارها وامتداداتها.