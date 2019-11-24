زار فريق ومضة الخيري، اليوم، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لتقديم الدعم المعنوي لمرضى المستشفى في رحلة علاجهم من المرض.

وتفقد الفريق، خلال الزيارة، المبنى الجديد الذي سيتم افتتاحه مع بداية العام الجديد الخاص بالأطفال لعلاج الأورام، كما تفقد حجرة الإشعاع وحجرة جلسات الكيماوي.

كما حضر بعض بعض المشايخ الذين وجهوا كلمات في مدح في حب رسول الله، صلى الله عليه، تخفيفا على المرضى. كما تم توزيع العصائر على المرضى.

وأعرب أعضاء "ومضة" عن سعادتهم البالغة بوجود مثل هذا الصرح الطبي المميز لعلاج الأورام لمختلف الأعمار بالمجان تماما على أرض الصعيد، مؤكدين استمرار حملات وزيارات الدعم لصالح المستشفى في دورها لعلاج الآلاف من المرضى على مدار السنوات الماضية بجانب حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تنطلق أسبوعيا وبنك الدم المتكامل الذي تم افتتاحه مؤخرا لخدمة المرضى.