اعتبرت مؤسسة "كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة" اختيار الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، هو تأكيد لدور مصر الفاعل على الساحة الدولية وتكريم لها لما تقوم به من مهام تصب في صالح تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأكد ممدوح عباس رئيس المؤسسة -في تصريح خاص اليوم - أن اختيار الوزيرة غادة والي لهذا المنصب الدولي الرفيع هو اختيار مستحق وهو يتفق مع المبادئ المصرية التي تؤكد على المساواة التامة بين جميع أبناء الوطن.

وكانت الوزيرة غادة والي قد تم اختيارها لشغل منصب وكيل للسكرتير العام ومديرا تنفيذياً لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرا عاما لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا.