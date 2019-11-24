القبض على 5 في واقعة التنقيب عن الآثار بطنطا

كشف مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص في واقعة التنقيب عن الآثار أسفل منزل في منطقة القرشي، التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.

وأشارت المصدر، الذي طلب عدم ذكر أسمه، لـ"الوطن" إلى أن التحريات مازالت مستمرة حول مدى صحة اختفاء شخصين وسقوطهما داخل الحفرة من عدمه، مبينا: "ربما يكونا قد هربا ولم يسقطا في الحفرة خاصة أن الحفرة لم يعثرا فيها على أي شيء بعد انتشال المياه منها"، وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الواقعة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود بلاغ بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي، التابعة لدائرة قسم ثان طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحفرة بعمق 18 مترا، وممتلئة بالمياه، ووفقا لأقوال الأهالي سقطا فيها شخصان، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية وتم انتشال المياه من الحفرة ولم يجري العثور على أي جثث أشخاص، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.