خناقة بين طالبتين تتصاعد وتصل إلى تشابك بالأيدى، تنتهى باعتداء من أسرة الطالبة على زميلة ابنتهم وإحداث فوضى، يتصاعد المشهد بدخول شاب ممسكاً بكلب محدثاً حالة ذعر فى المدرسة. الواقعة شهدتها مدرسة السلام الثانوية التجارية بنات، تزداد قتامتها بما فجره المدرسون، من تعرضهم أنفسهم للاعتداء باستمرار، بسبب بلطجة أولياء الأمور.

«البنات فى سن مراهقة ويختلفن فيما بينهن، لكن المدرسين وإدارة المدرسة تستوعب الموقف وتحل الأمور، لولا تدخل أولياء الأمور»، تقولها ليلى حداد، مشرفة اللغة العربية، منددة بما تتعرض له هيئة التدريس من اعتداء مستمر من قبل أهالى الطلاب. أمام باب المدرسة يوجد موقف لسيارات الميكروباص و«التوك توك»، يضم مسجلين خطر، يمارسون البلطجة أيضاً على المدرسين والطالبات، وفقاً لـ«ليلى»: «مدير المدرسة والإدارة بكاملها تقف لحماية البنات، وطالبنا بإزالة الموقف ولم يحدث».

إدارة الساحل التعليمية تفتح تحقيقاً عاجلاً

لجنة من إدارة الساحل التعليمية زارت المدرسة بالأمس، وفتحت تحقيقاً بشأن الواقعة، لم تخرج بنتائج حتى كتابة هذه السطور، وكشفت كوثر المدنى، مدرس مادة اللغة الإنجليزية، أن الجميع يتعاطف مع الطالبة المجنى عليها، وسوف يطبق على الطالبة المخطئة عقاب مشدد، يمكن أن يصل إلى الفصل.