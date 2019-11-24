نصح الدكتور وجدى أمين، مدير إدارة أمراض الصدر بوزارة الصحة، المواطنين بتجنب أمراض الشتاء، التى تتمثل فى نزلات البرد والنوبات القلبية وإصابات المفاصل، عبر الاهتمام بالتطعيمات والأمصال الخاصة، مع ضرورة رفع مناعة الجسم، الذى يكون عرضة للإصابة أكثر فى الشتاء ببعض الأمراض.

"أمين" ينهى أسطورة "التدخين بيدفّى": السجائر والشيشة تزيد من التهابات الحلق والاحتقان

يعانى كثيرون من أمراض الشتاء، فكيف يمكن التعامل معها والوقاية منها؟

- أكثر الأمراض انتشاراً فى الخريف والشتاء نزلات البرد والحساسية الصدرية، وعادة ما تبدأ أعراض البرد بالتهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس وإعياء وإجهاد وسعال وارتفاع درجة الحرارة، وتنتشر أيضاً فى هذين الفصلين الحمى والنوبات القلبية، إذ ترتفع معدلات الإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير خلال الشتاء، فضلاً عن أمراض المفاصل بسبب برودة الطقس، وتتمثل طرق الوقاية فى التطعيمات ورفع مناعة الجسم ضد الأمراض الموسمية باتباع نظام غذائى صحيح، فالوقاية من أمراض الصدر والحساسية تتم بعدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من أجواء دافئة إلى باردة والعكس، وكذلك الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنه يعتبر «فلتر» طبيعياً يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم، وعند الإصابة بضيق فى التنفس بشكل متكرر يفضل استشارة الطبيب للخضوع إلى علاج سببى وليس عرضياً ومراجعة الطبيب المختص فى حالة ظهور أعراض الالتهابات الصدرية كالسعال والبلغم وارتفاع الحرارة وضيق بالتنفس، والابتعاد عن الروائح النفاذة، مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والإكثار من تناول المياه، كما يفضل عدم الخروج من المنزل فى الأيام التى تنتشر بها العواصف والأتربة، ولو اضطرتك الظروف للخروج فيها يجب تغطية الأنف وارتداء ملابس ثقيلة، كما يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة لأن شعرها الكثيف يهيج الشعب الهوائية، وينصح بتهوية المنزل بشكل جيد، وتعريض الفراش للشمس.

وماذا عن الأطفال مرضى الصدر؟

- من الضرورى جداً تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، خاصة تطعيم الأنفلونزا للفئات الأكثر عرضة للإصابة به، كالأطفال الأقل من خمس سنوات والسن الأكبر من 65 سنة والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة.

يقولون إن للتدخين فوائد فى التدفئة خلال الشتاء.. فهل هذا صحيح؟

- بعيداً عن فصل الشتاء، فالتدخين مخاطره معلومة للجميع، وهو بالطبع لا يؤدى إلى التدفئة فى الشتاء، كما يعتقد البعض، بل يزيد التهابات الحلق والاحتقان، ويسبب حساسية للكثير من المدخنين والذين يتعرضون لدخان السجائر بشكل سلبى، لذلك يجب الابتعاد عن التدخين بكافة أنواعه وكذلك عن الأماكن التى تكثر فيها أدخنة السجائر لتجنب الإصابة بنوبات الربو الشعبى.

وما الأدوية التى يجب البعد عنها شتاء؟

- يجب البعد عن الأدوية المهيجة للشعب الهوائية، مثل مضادات الروماتيزم والمسكنات.

وكيف يمكن وقاية الأطفال عموماً من أمراض الشتاء؟

- من الضرورى إعطاء الطفل مصل الأنفلونزا، والبعد التام عن استحمام الطفل بماء ساخن أو دافئ قبل النزول من البيت، حتى لا يكون عرضة لنزلة البرد، كما يجب تناول فاكهة الشتاء التى تحتوى على فيتامين «سى» كالبرتقال والجوافة والفراولة والبطاطا الحلوة والرمان، حيث تعمل هذه الفاكهة على رفع مناعة الطفل، بدلاً من الحلوى والسكريات التى تعمل على زيادة الوزن وتضر بجسم الطفل، ويجب أن تهتم الأم بارتداء الطفل عدة طبقات من الملابس الخفيفة، مع عدد أقل من الملابس الشتوية الثقيلة فى الجو البارد.