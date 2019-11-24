قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، كان يحظى بهالة من الروح المرحة والطاقة الإيجابية في حياته: "كان إنسان مهذب وبسيط وهادئ ومبيعملش صخب كتير".

وأضافت "المنيري"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أنه قد مر 4 سنوات على ذكرى وفاه زوجها، بينما لازالت تشعر بأن الوفاة لم تكن إلا بالأمس: "هما فعلا 4 سنوات في الزمن، بس عندي أنا فاكرة كل التفاصيل كأنها أمبارح"، موضحة أن سعيها لتدوين تلك الذكريات في كتاب، جاء بسبب سعيها بالبحث عن الهدوء النفسي بداخلها: "كنت بصرخ وأعيط على الورق.. والكتابة دواء".

وأكدت، أن علاقة الراحل بابنته "هنا"، كان يملؤها الحب والود: "ممدوح كان بيمثل ومكنش بيبقي عنده وقت، وكان بياخد باله من باباه ومامته، وهنا بنته عاشت معاه 17 سنة، وأخدت منه كل الاهتمام اللي تحتاجه أي بنت من أبوها"، مشيرة إلى أن الراحل كان يكتب الرسائل لابنته: "كان دايما بيبدأ الرسالة بأميريتي، وكان يتسائل يا ترى هقدر أربيها.. ودايما كان عنده تساؤلات".

وتابعت: "هنا وهي صغيرة كان ليها مواعيد للنادي، وممدوح كان عنده المواعيد دي أساسية، وكان يختار ليها اللبس المناسب، وكان فيه ممنوعات وقوانين لازم تمشي عليها".