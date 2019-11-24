تنظم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية بعنوان، "تحت المجهر.. العصر الذهبي الثاني للسينما المكسيكية"، بمناسبة اختيارها ضيف شرف الدورة الـ41، وذلك في قاعة الهناجر في دار الأوبرا المصرية، في تمام الثالثة، من عصر الغد.

يدير النقاش، الناقد محمد طارق، يشارك فيه من ضيوف السينما المكسيكية، السيناريست والمخرج جيِّرمو أرياجا، الذي ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي، والسيناريست والمنتج ميشيل فرانكو، الحائز على جائزة نظرة ما، لمرتين، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وبحضور، المخرج جابرييل ريبستاين، الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين السينمائي عام 2015، وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين، الذي قدم النسخة المكسيكية من "بداية ونهاية"، لنجيب محفوظ.