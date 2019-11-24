محافظ القليوبية يقود حملة لرصد المباني المخالفة في بنها

أجرى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة بمدينة بنها، لرصد المباني المخالفة ومتابعة أعمال النظافة ومشروعات تطوير الطرق والشوارع، والوقوف على مدى توافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، وعلي إمام، وأمان عصر، نائبي رئيس مركز ومدينة بنها، ومديري عموم التفتيش المالي والإداري، والمتابعة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأسفرت الجولة على عدة قرارات رادعة لأصحاب تلك المباني المخالفة، حيث تم التنسيق وعمل الدراسات الأمنية اللازمة لإزالة تلك المباني المخالفة والمقامة بالمخالفة علي أرض زراعية والمباني المقامة دون ترخيص، وأشرف المحافظ بنفسه على إيقاف أعمال البناء، والتحفظ على مواد البناء الموجودة من حديد تسليح وأسمنت وأخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة لحظر البناء، وترحيل العمال والحرفيين من الموقع وعدم دخولهم مرة أخرى، مع تحرير تلك المخالفات بمحاضر رسمية للنيابة العامة.

وشن حملة مكبرة ومجهزة بكافة اللوادر والمعدات والسيارات لتنفيذ الإزالة الفورية لعدد من العقارات المخالفة في المهد والتي لا تزال تحت التأسيس والإنشاء ولم يتم تسكينها بعد، وتابع المحافظ أعمال الإزالة مع التشديد على تطبيق القانون بحزم بعدم توصيل المرافق لأى عقار مخالف تم بناؤه على أراضي زراعية دون ترخيص.