يدير المخرج أبو بكر شوقي، في العاشرة والنصف من صباح غدا، حوارا مع إريك داربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Roadside Attractions، حول "استكشاف سوق الفيلم الأمريكي"، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة.

يقام اللقاء في قاعة كليوباترا بفندق سميراميس، ويتطرق للخطط المبتكرة التى وضعها "داربيلوف" على مدار أكثر من 10 سنوات، لإطلاق الأفلام المتميزة في دور العرض، وذلك من خلال شركته في لوس أنجلوس، ومن خلال تكوين علاقات فريدة مع صنّاع الأفلام، والاستديوهات المستقلة والمنصات الرقمية، حيث تمكنت شركة Roadside Attractions من إطلاق 150 فيلما بلغ مجموع أرباحها إجمالاً ما يقارب 500 مليون دولار.